Ciné-Club : Les demoiselles de Rochefort

2023-03-20 20:15:00 – 2023-03-20

Dinan

Cotes-d’Armor

Ciné-club en partenariat avec Café Clap.

SYNOPSIS :

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin…

Réalisé par : Jacques Demy

Avec : Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Anne Germain

