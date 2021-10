Valras-Plage Valras-Plage Hérault, Valras-Plage CINE CLUB – L’EMBARRAS DU CHOIX Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage Hérault Valras-Plage Comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy. Synopsis : Le problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place. Nombre de places limité et Pass Sanitaire obligatoire. Comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy.

