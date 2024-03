Cine-club Le voyeur Bischwiller, lundi 8 avril 2024.

Cine-club Le voyeur Bischwiller Bas-Rhin

Mark Lewis est un jeune homme énigmatique et solitaire, passionné d’images jusqu’à l’obsession. Dans son appartement il développe et visionne seul ses propres films à longueur de temps. La caméra toujours à portée de main, Mark Lewis dit tourner un documentaire mais il s’emploie en réalité à une démarche bien plus morbide il traque la peur de la mort dans le visage de jeunes femmes…

1960 a vu naitre deux chefs d’œuvres du cinéma de suspense. Psychose et Le Voyeur. Vous connaissez sans aucun doute le premier, alors venez découvrir l’autre fleuron du cinéma de cette année.

Ciné-club de 19h15 à 19h45 Face à face Psychose VS Le Voyeur.

Durée 1h41

Genre Drame, épouvante-horreur, thriller En VOST

Interdit aux 12 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/le-voyeur/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 20:00:00

fin : 2024-04-08 21:41:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

