Calvados Dans le cadre du ciné-club de Honfleur, nous vous invitons à nous rejoindre mardi 3 janvier prochain à 20h30 au cinéma Henri Jeanson de Honfleur pour la projection du film Le quai des brumes de Marcel Carné « Gabin lui dit : « T’as de beaux yeux, tu sais ! » Mais elle, que répond-elle ?

Film d’une beauté et d’une modernité incontestable dont la poésie nous submerge toujours autant ! Ça se passe au Havre, de l’autre côté de l’eau, de l’autre côté de la vie. »

+33 2 31 89 51 76

