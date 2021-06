Jerusalem IFJ – Chateaubriand / المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريان Jerusalem Ciné-club : Le procès contre Mandela et les autres. IFJ – Chateaubriand / المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريان Jerusalem Catégorie d’évènement: Jerusalem

Ciné-club : Le procès contre Mandela et les autres. IFJ – Chateaubriand / المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريان, 17 juin 2021-17 juin 2021, Jerusalem. Ciné-club : Le procès contre Mandela et les autres.

IFJ – Chateaubriand / المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريان, le jeudi 17 juin à 20:00

[[https://youtu.be/dBPZf1Hqhvw](https://youtu.be/dBPZf1Hqhvw)](https://youtu.be/dBPZf1Hqhvw) 1963, Afrique du Sud. Nelson Mandela et huit autres militants anti-discriminations comparaissent pour sabotage et trahison. Persuadés qu’ils vont être condamnés à mort, les prévenus vont utiliser leurs interrogatoires comme des tribunes pour faire connaître leur lutte au monde entier. Ce procès qui les conduira en prison pour plus de vingt ans réussira néanmoins à mettre en accusation la politique d’apartheid du gouvernement sud-africain. Un documentaire remarquable d’intelligence et d’émotion qui nous fait entendre les archives sonores de ces audiences historiques, formidablement illustrées par des séquences d’animation auxquelles se succèdent entretiens et images d’archives.

Entrée libre

LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES de Nicolas Champeaux et Gilles Porte | 2018 | Documentaire | 1h45 | VO anglais, français ST anglais IFJ – Chateaubriand / المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريان 23, rue Salah-Eddin BP 19071 91190 Jérusalem Est Jerusalem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T20:00:00 2021-06-17T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Jerusalem Étiquettes évènement : Autres Lieu IFJ – Chateaubriand / المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريان Adresse 23, rue Salah-Eddin BP 19071 91190 Jérusalem Est Ville Jerusalem lieuville IFJ – Chateaubriand / المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريان Jerusalem