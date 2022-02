Ciné-club: « Le mur invisible » en VOSTFR Aix-en-Provence, 10 mars 2022, Aix-en-Provence.

Ciné-club: « Le mur invisible » en VOSTFR Le Cube – Salle Plateau Aix-Marseille Université 29, avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-03-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-10 20:00:00 20:00:00 Le Cube – Salle Plateau Aix-Marseille Université 29, avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Film de 2012, 108 minutes, VOSTFR



Synopsis : Une femme se rend avec des amis dans leur pavillon de chasse dans les Alpes autrichiennes. Seule alors que ses amis sont allés jusqu’au village voisin, la femme découvre rapidement qu’elle est au-delà de tout contact humain à cause d’un mystérieux et invisible mur qui isole la région où elle se trouve. Avec le chien de ses amis comme seul compagnon, deux chats, et une vache et son veau, elle découvre un monde élémentaire où règnent les lois de la nature, et passe ainsi trois années en isolement, apprenant à survivre. Le film se voit comme une ode à la nature et un conte philosophique.



Organisé par les lectrices OEAD et DAAD du département d’études germaniques d’Aix-Marseille Université, la direction culture et société d’Aix-Marseille

Université, Forum culturel autrichien, en coopération avec le Centre Franco-Allemand de Provence et le Goethe-Institut de Lille

Projection du film « Le mur invisible » de Julian Pölsler, suivie d’un débat avec Maxime Bœuf, doctorant au département d’études germaniques d’Aix-Marseille Université

