CINÉ-CLUB : LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE Renazé, 10 juin 2022

CINÉ-CLUB : LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE Place de l’Avant-Garde Cinéma Le Vox Renazé

2022-06-10 – 2022-06-10 Place de l’Avant-Garde Cinéma Le Vox

Renazé Mayenne Renazé

EUR 5 5 LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE de Yves Robert

(1972, France, comédie)

Violoniste distrait, François Perrin, porte ce jour-là une chaussure noire et une autre marron. C’est cet aspect insolite qui pousse Louis Toulouse, un chef du Renseignement français, a le choisir comme victime. Toulouse veut, en effet, se débarrasser de son collègue et ennemi de toujours Milan. Il lance son subalterne sur une fausse piste en lui faisant croire que Perrin est un dangereux espion. Milan mord à l’hameçon et fait étroitement surveiller l’artiste dont le moindre acte de la vie quotidienne devient suspect. Christine, à la solde de Milan, tente de le séduire. En coulisses, Toulouse se délecte des bourdes de son adjoint : il attend sa chute qui ne manquera pas d’arriver bientôt. Une farce qui reçut l’Ours d’argent à Berlin en 1973.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le Ciné-club des salles mayennaises permet de présenter un film de patrimoine. Sont dits « de patrimoine » des films sortis il y a plus de 20 ans ; tous les films du XXème siècle appartiennent donc désormais à ce label : le choix est large ! Le 10 juin : Le Grand Blond avec une Chaussure Noire.

