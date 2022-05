CINÉ-CLUB : LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE, 23 juin 2022, .

CINÉ-CLUB : LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE

2022-06-23 – 2022-06-23

4.5 4.5 EUR Proposé par Atmosphères 53 et le cinéma Le Vox à Mayenne.

Film d’Yves Robert- 1972 /France/ Comédie / 1h30.

Avec Pierre Richard, Jean Rochefort, Bernard Blier…

Francois Perrin, arrive à Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l’autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d’un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à ses dépens, le rôle d’un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très ambitieux adjoint Milan, a decidé de s’en débarraser une fois pour toute, en le lançant sur une fausse piste.

Yves Robert réunit les grands acteurs populaires de son temps pour un film d’espions qui cherche moins à nous inquiéter qu’à nous divertir. Et il y réussit pleinement. On fredonne d’ailleurs encore aujourd’hui l’air drôlement mystérieux du compositeur Vladimir Cosma, qui accompagne une suite de quiproquos et de gags brillamment interprétés. Pierre Richard en violoniste lunaire sur la mythique musique de Cosma, compositeur incontournable du cinéma français (avec près de 180 longs-métrages de cinéma à son actif entre les années 60 et 2000 !), cela s’imposait dans ce cycle Musique et Cinéma. A voir et revoir en famille sur grand écran sans modération !

Le Ciné-club des salles mayennaises permet de présenter chaque mois un film de patrimoine.

contact@levoxmayenne.fr +33 2 43 32 79 88 https://www.atmospheres53.org/action-culturelle/cine-club-salles-mayennaises/

