2023-01-18 20:30:00 – 2023-01-18 22:40:00

Mayenne Le Bourgneuf-la-Forêt Dans le cadre du Ciné-club 2022/2023 : Gastronomie & Cinéma ! Le Ciné-club des salles mayennaises permet de présenter chaque mois un film de patrimoine. Sont dits « de patrimoine » des films sortis il y a plus de 20 ans; tous les films du XXème siècle appartiennent donc désormais à ce label : le choix est large !

Cette année, afin de créer des passerelles entres les arts et de décloisonner le cinéma, le fil rouge de cette programmation sera Gastronomie & Cinéma ! Vous pourrez (re)découvrir des films où la gastronomie tient une place centrale, mais de manière toujours différente. Synopsis : Afin de pouvoir émigrer au Canada, un jeune mafieux hong-kongais doit obtenir un diplome de cuisinier. C’est ainsi qu’il atterrit dans un grand restaurant qui s’apprête à disputer un grand tournoi culinaire. Cette séance sera suivi d’une dégustation à 19h45 INFO PRATIQUE :

· Lieu : Cinéma Le Trianon, Bourgneuf-la-Forêt

· Horaire : 20h30

Le Festin Chinois | Un film de Jacques Besnard sorti en 1966

