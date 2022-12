Ciné-club – Le 7e genre Cinéma Le Brady Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné-club – Le 7e genre Cinéma Le Brady, 16 janvier 2023, Paris. Le lundi 16 janvier 2023

Séance du ciné-club Le 7e genre autour du film Young Soul Rebels (1991) d’Isaac Julien YOUNG SOUL REBELS (1991) de Isaac Julien Scénario : Isaac Julien et Paul Hallam

Avec Valentine Nonyela, Sophie Okonedo, Jason Durr, Mo sesay

Young Soul Rebels est le deuxième long métrage de Isaac Julien, artiste total récompensé par la Semaine de la Critique à Cannes en 1991, deux ans après le sulfureux Looking for Langston (1989) qui le fait remarquer de toute l’intelligentsia artistique par son esthétique mais aussi, son culot de présenter Langston Hugues, le plus grand poète africain américain, ouvertement comme gay. Young Soul Rebels est cette fois ancré dans une réflexion sur le racisme au sein de la communauté gay dans le Londres de la fin des années 70 où Isaac Julien a fait ses armes. La liberté des relations interraciales n’empêche pas la question du racisme d’émerger autour d’une intrigue meurtrière sur fond de naissance du rap londonien. Notre invité : Sandeep Bakshi, maître de conférence en études décoloniales et queer à l’UFR d’Études Anglophones de l’Université Paris Cité, auteur de l’ouvrage collectif Decolonizing Sexualities (2016). Cinéma Le Brady 39 Bd de Strasbourg 75010 Paris Contact : https://le7egenre.fr https://www.facebook.com/leseptiemegenre https://www.facebook.com/leseptiemegenre https://www.lebrady.fr/pl/tvpfhxcdj

