Ciné-club : L'amour au cinéma 2 Place de Newquay Médiathèque L'Ourse Dinard

Ille-et-Vilaine Dinard Sur la thématique « Elles sortent du cadre ». Ce trimestre, les femmes sont à l’honneur ! Qu’elles soient scientifiques, artistes, personnages de fiction, ou simplement engagées pour l’égalité des genres et la lutte contre les stéréotypes, elles ont toutes contribué, depuis des siècles, chacune à leur échelle, à faire évoluer les mentalités et la place des femmes dans la société… CINÉ-CLUB : L’AMOUR AU CINÉMA

Nouveau rendez-vous mensuel proposé par la médiathèque, le Ciné Conférence Club vous invite à des conférences thématiques d’une heure et demie, ponctuées d’un petit quiz et d’une collation. À l’occasion de la Journée de la Femme, un documentaire richement illustré vous fera découvrir le phénomène des Chick Flicks et l’évolution de l’image de la femme à travers cinquante ans de cinéma américain… Ces films sont-ils le reflet de la société et de la femme moderne ? Qu’est-ce qu’une héroïne de cinéma ? Débattons-en ensemble à l’issue de la projection. Sur réservation +33 2 99 46 28 30 Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

