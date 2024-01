Ciné-club La Séance Curieuse TCHAO PANTIN place Bellet Fécamp, lundi 5 février 2024.

Ciné-club La Séance Curieuse TCHAO PANTIN place Bellet Fécamp Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 20:30:00

fin : 2024-02-05

Le ciné-club La Séance Curieuse vous donne rendez-vous pour redécouvrir 40 ans après sa sortie le film Tchao Pantin de Claude Berri (21 décembre 1983).

Une projection anniversaire suivie d’une rencontre exceptionnelle avec le producteur du film, Pierre Grunstein.

Figure emblématique du cinéma français, Pierre Grunstein (88 ans) est le producteur exécutif d’une cinquantaine de films notables Le Cinéma de papa de Claude Berri (1970), Un sac de billes de Jacques Doillon (1975), L’Ours de Jean-Jacques Annaud (1988), Amen de Costa-Gavras (2002) ou encore La Graine et le Mulet de Abdellatif Kechiche (2007).

Fidèle ami de Claude Berri et de Coluche, Pierre Grunstein reviendra sur la genèse et le tournage de Tchao Pantin, qui a reçu cinq Césars en 1984 meilleur acteur pour Coluche ; meilleur second rôle masculin et meilleur espoir pour Richard Anconina ; meilleure photographie pour Bruno Nuytten ; meilleur son pour Gérard Lamps et Jean Labussière.

Tchao Pantin

Un film de Claude Berri (1983) 1h40 | Drame

D’après le roman éponyme d’Alain Page

Avec Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral Lambert, Philippe Léotard.

Lambert, pompiste de nuit alcoolique, traine sa solitude dans un garage parisien. Bensoussan, jeune dealer, fuit la police et se réfugie dans la station. Ils deviennent amis. Un jour, Bensoussan est assassiné lors d’un règlement de comptes. Ancien policier, Lambert décide de venger la mort du jeune trafiquant de drogue.

.

place Bellet Cinéma Le Grand Large

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



