Ciné-Club — La Nuit Le 6b Saint-Denis, mercredi 28 février 2024.

Le mercredi 28 février 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

1er étage, Salle de Projection

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

L’association TASVU, vous invite à découvrir chaque mois la richesse de la production de films courts.

Thématique de cette soirée : “La Nuit”. Deux courts métrages qui vous emmènent dans des aventures nocturnes mouvementées.

Avec :

— Carbon, de David Tisato, 25 mn

Nivardo et Ismael, âgés de plus de soixante-dix ans, produisent du charbon de bois pour survivre dans le contexte économique actuel de Cuba. Nuit après nuit, les deux meilleurs amis surveillent un processus de transformation, caché derrière une fumée épaisse.

Entourés par l’obscurité, ils se battent et n’abandonnent pas face à un travail dangereux et épuisant. Seul leur soutien mutuel leur permet de continuer. Épuisés, ils se distraient pendant un moment et risquent le fruit de leurs efforts.

— KOROPA de Laura Henno, 20 mn

Dans la nuit noire, au large de l’archipel des Comores, Patron apprend à devenir « Commandant». D’ici peu, il emmènera en vedette ses premiers voyageurs clandestins vers Mayotte.

INFOS PRATIQUES

– Mercredi 28 Février de 19h30 à 22h

– GRATUIT — INSCRIPTIONS CONSEILLÉES à tasvusaintdenis@yahoo.fr

Les projections seront suivies de discussions en présence du réalisateur, ainsi que d’un petit cocktail avec boissons, pâtisseries sucrées et salées à petits prix.

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.le6b.fr/events/cine-club-la-nuit/ https://www.le6b.fr/events/cine-club-la-nuit/

CC CC