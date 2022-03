CINE-CLUB – LA NUIT DU CHASSEUR Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

Lignan-sur-Orb

CINE-CLUB – LA NUIT DU CHASSEUR Lignan-sur-Orb, 8 mars 2022, Lignan-sur-Orb. CINE-CLUB – LA NUIT DU CHASSEUR Lignan-sur-Orb

2022-03-08 – 2022-03-08

Lignan-sur-Orb Hérault EUR 3 Retrouvez le thriller de Charles Laughton “La nuit du chasseur” avec Robert Mitchum et Shelley Winters. Dans l’Amérique rurale, deux enfants sont poursuivis par un prêcheur inquiétant alors que leur père vient d’être condamné pour vol et meurtre. Avant d’être incarcéré, le père avait confié 10 000 dollars aux enfants qui ne doivent le révéler sous aucun prétexte mais les voilà pourchassés par ce pasteur psychopathe, les poussant à se lancer sur les routes… Pass sanitaire obligatoire Retrouvez le thriller de Charles Laughton “La nuit du chasseur” avec Robert Mitchum et Shelley Winters.

Un film à (re) découvrir. +33 4 67 28 75 52 Retrouvez le thriller de Charles Laughton “La nuit du chasseur” avec Robert Mitchum et Shelley Winters. Dans l’Amérique rurale, deux enfants sont poursuivis par un prêcheur inquiétant alors que leur père vient d’être condamné pour vol et meurtre. Avant d’être incarcéré, le père avait confié 10 000 dollars aux enfants qui ne doivent le révéler sous aucun prétexte mais les voilà pourchassés par ce pasteur psychopathe, les poussant à se lancer sur les routes… Pass sanitaire obligatoire Cinéclub Lignan

Lignan-sur-Orb

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lignan-sur-Orb Autres Lieu Lignan-sur-Orb Adresse Ville Lignan-sur-Orb lieuville Lignan-sur-Orb Departement Hérault

Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignan-sur-orb/

CINE-CLUB – LA NUIT DU CHASSEUR Lignan-sur-Orb 2022-03-08 was last modified: by CINE-CLUB – LA NUIT DU CHASSEUR Lignan-sur-Orb Lignan-sur-Orb 8 mars 2022 Hérault Lignan-sur-Orb

Lignan-sur-Orb Hérault