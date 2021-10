Arles Espace Van Gogh Arles, Bouches-du-Rhône Ciné-club : La La Land Espace Van Gogh Arles Catégories d’évènement: Arles

**La La Land** ouvre la saison 2021-2022 des projections de longs-métrages de l’association étudiante De film en aiguille. Premier des trois longs-métrages qui sont diffusés dans le cadre du cycle “Comédies musicales”, La La Land, sorti en 2016 et réalisé par Damien Chazelle, rend hommage aux comédies musicales en chanson, à travers une histoire d’amour entre l’ambitieuse actrice en devenir, Mia Dolan (Emma Stone) et le pianiste passionné de jazz Sebastian Wilder (Ryan Gosling). Un film moderne à six Oscars pour découvrir les caractéristiques principales des comédies musicales et savourer la projection sur grand écran d’un film aux décors, costumes, lumières et musiques magnifiques. Entrée sur adhésion à l’association | adhésion annuelle : 10€ | tarif étudiant : 5€

Projection de La La Land de Damien Chazelle, par l'association étudiante De film en aiguille

