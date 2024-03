Ciné Club La bataille de solferino Salle Polyvalente Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic, vendredi 5 avril 2024.

Un film de Justine TRIET 2013

avec Laetitia DOSCH, Vincent MACAIGNE, Arthur HARARI, Virgil VERNIER, Marc-Antoine VAUGEOIS

Dimanche 6 mai 2012, second tour de l’élection présidentielle. Laetitia, journaliste pour une chaîne d’information en continu, doit couvrir cet évènement et poser sa caméra devant le siège du Parti Socialiste à Paris, rue de Solférino. Elle a donc fait appel à un baby-sitter, Antoine, étudiant, pour garder ses deux fillettes. Mais c’est sans compter sur le papa qui rapplique…

Film pétillant et ferrailleur, mené à cent à l’heure entre haine conjugale et divorce national. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Salle Polyvalente Pierre Jakez Hélias Rue de la Mer

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne cineclubigouden@gmail.com

