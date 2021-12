Roujan Roujan Hérault, Roujan CINÉ-CLUB : « KUESSIPAN » Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Roujan Hérault Roujan Mercredi 16 février à 20h30 dans la Salle du Peuple de Roujan, « KUESSIPAN » Film Drame – Québec – 2021 de Myriam Verreault avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne Galloy…

Mercredi 16 février à 20h30 dans la Salle du Peuple de Roujan, « KUESSIPAN » Film Drame – Québec – 2021 de Myriam Verreault avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne Galloy…

Durée : 1h57

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble….

+33 6 43 92 46 84

