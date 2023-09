Ciné-club : Kirikou et la sorcière Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ciné-club : Kirikou et la sorcière Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris, 6 octobre 2023, Paris. Le vendredi 06 octobre 2023

de 19h30 à 20h45

.Tout public. gratuit

Une projection gratuite sur inscription ! Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort : la source est assechée, les hommes sont kidnappés et disparaissent mystérieusement. « Elle les mange », soutiennent les villageois dans leur hantise. Karaba est une femme superbe et cruelle, entourée de fétiches soumis et redoutables. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté. Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovich 75017 Paris Contact : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Centre Paris Anim' Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovich 75017 Paris Contact : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

