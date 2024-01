Ciné-club Jeanne et le garçon formidable Pontarlier, mardi 5 mars 2024.

Ciné-club Jeanne et le garçon formidable Pontarlier Doubs

Organisé par le Ciné-club Jacques Becker.

Un film d’O. Ducastel et J. Martineau. Jeanne collectionne les amants. Un jour elle tombe sur Olivier dans le métro et c’est le coup de foudre. Mais leur amour se retrouve assombri par le grand mal de la décennie le sida. Suivi d’un court métrage « The walking on the wild side ».

Billetterie sur place ou sur HelloAsso. EUR.

Théâtre Bernard Blier

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cineclubjacquesbecker@orange.fr

Début : 2024-03-05 20:45:00

fin : 2024-03-05 23:00:00



