” De Martin Scorsese à John Woo en passant par Quentin Tarantino ou Jim Jarmusch, nombreux sont les cinéastes à se réclamer de Jean-Pierre Melville (1917-1973), tant celui-ci aura renouvelé le cinéma de genre.”*

TOUS LES DIMANCHES À 10H45 • DU 6 MARS AU 17 AVRIL

CINÉ-CLUB ANIMÉ PAR FABIENNE DUSZYNSKI

Fabienne Duszynski est enseignante à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de la revue Vertigo.

LE SILENCE DE LA MER

1959 | FRANCE | 1H28 | NOIR & BLANC | HOWARD VERNON, NICOLE STÉPHANE

“Le jeune cinéaste innove à sa manière, subtilement, dans les limites d’une intrigue bien construite, et parvient à créer une œuvre profondément originale, ayant peu en commun avec le reste de la production française de l’époque.”

–> dim. 6 mars : 10:45

LÉON MORIN, PRÊTRE

1961 | FRANCE,ITALIE | 2H10 | JEAN-PAUL BELMONDO, EMMANUELLE RIVA

“L’un des films les plus originaux de Melville (…) échappant aux limites des genres, inclassable, et porteur d’une vision très personnelle de l’existence humaine.”

–> dim. 13 mars : 10:45

LE DOULOS

1963 | FRANCE,ITALIE | 1H48 | JEAN-PAUL BELMONDO, SERGE REGGIANI

“Avec ce film, Melville atteint la maturité de son style « noir » associant une grande beauté formelle à un scénario extrêmement complexe, tissé de faux-semblants.”

–> dim. 20 mars : 10:45

LE SAMOURAÏ

1967 | FRANCE,ITALIE | 1H45 | ALAIN DELON, FRANÇOIS PÉRIER

“Considéré comme le plus melvillien des films de Melville (…) Le Samouraï a marqué la naissance d’une des images les plus répandues du héros criminel dans le cinéma français, stéréotype ténébreux dont on retrouve les traces jusqu’à nos jours.”

–> dim. 27 mars : 10:45

L’ARMÉE DES OMBRES

1961 | FRANCE,ITALIE | 2H20 | LINO VENTURA, SIMONE SIGNORET

D’après le roman L’armée des ombres de Joseph Kessel

“Avec ce film, Melville revient à l’époque de l’Occupation, montrant cette fois-ci non pas la vie de ceux qui la subissent sans lutter ouvertement, mais les activités de la Résistance (…) a richesse du film consiste à exploiter jusqu’au bout l’ambivalence profonde des qualités humaines, dont chacune – courage, bonté, fidélité morale… – est susceptible de devenir, en fonction des circonstances, la base du crime et du suicide.”

–> dim. 3 avril : 10:45

LE CERCLE ROUGE

1962 | FRANCE,ITALIE | 2H20 | ALAIN DELON, BOURVIL

“Comme dans Le Samouraï, la police est ici l’incarnation centrale du mal érigé en valeur institutionnelle. Gråce à une mise en scène qui représente le hold-up comme un travail long et méticuleux, exigeant des qualités et des efforts remarquables, le cinéaste crée un contraste singulier entre les truands et les défenseurs de la loi.”

–> dim. 10 avril : 10:45

UN FLIC

1962 | FRANCE,ITALIE | 1H38 | ALAIN DELON, RICHARD CRENNA

“Un flic achève la trilogie qu’il forme avec Le Samouraï et Le Cercle rouge (…) ll ne sagit pas uniquement de l’attirance particulière qui peut exister entre le policier et I’univers du crime, mais aussi du conflit intérieur de plusieurs personnages en proie à des sentiments contradictoires.”

–> dim. 17 avril : 10:45

Citations : Denitza Bantcheva, Jean-Pierre Melville, de l’œuvre à l’homme, Edition du Revil, 2007.

* Le Cinéma selon Jean-Pierre Melville : Entretien avec Rui Nogueira, Edition Capricci, 2021

