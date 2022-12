Ciné-club J. Becker – Projection « Sibyl » Pontarlier Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Ciné-club J. Becker – Projection « Sibyl »
Théâtre B. Blier
Pontarlier

2023-02-21

Doubs Pontarlier EUR 5 5 Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Un film de Justine Triet (France, Belgique – 2019 – 100 minutes – VF).

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir…

Billetterie sur place. cineclubjacquesbecker@orange.fr +33 3 81 69 12 63 http://www.ccjb.fr/ Pontarlier

