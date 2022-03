Ciné-club j. becker – Film – Maternal Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Ciné-club j. becker – Film – Maternal Pontarlier, 22 mars 2022, Pontarlier. Ciné-club j. becker – Film – Maternal Pontarlier

2022-03-22 18:30:00 – 2022-03-22 20:45:00

Pontarlier Doubs 1.5 EUR De Maura Delpero – Italie/Argentine – 2019 – 89min – VOSTFR

Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Soeur au sein d’un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17ans.

Billetterie en vente sur place. cineclubjacquesbecker@orange.fr +33 3 81 69 12 63 http://www.ccjb.fr/ De Maura Delpero – Italie/Argentine – 2019 – 89min – VOSTFR

Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Soeur au sein d’un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17ans.

Billetterie en vente sur place. Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Ciné-club j. becker – Film – Maternal Pontarlier 2022-03-22 was last modified: by Ciné-club j. becker – Film – Maternal Pontarlier Pontarlier 22 mars 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs