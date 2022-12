Ciné-club J. Becker – Film « Les Misérables » Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Ciné-club J. Becker – Film « Les Misérables »
Théâtre B. Blier
Pontarlier

2023-01-17

Doubs EUR 5 5 Proposé par le Ciné-Club J. Beacker.

Un film de Ladj LY (France – 2019 – 103 minutes – VF).

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier.

Billetterie en vente sur place. cineclubjacquesbecker@orange.fr +33 3 81 69 12 63 http://www.ccjb.fr/ Pontarlier

