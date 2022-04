Ciné-club j. becker – Film – Adieu les cons Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Ciné-club j. becker – Film – Adieu les cons Pontarlier, 14 juin 2022, Pontarlier. Ciné-club j. becker – Film – Adieu les cons Pontarlier

2022-06-14 – 2022-06-14

Pontarlier Doubs 1.5 EUR Proposé par Ciné-Club J. Becker.

De Albert Dupontel – France – 2020 – 87 min – VF.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB et M. Blin…

Billetterie en vente sur place. cineclubjacquesbecker@orange.fr +33 3 81 69 12 63 http://www.ccjb.fr/ Proposé par Ciné-Club J. Becker.

De Albert Dupontel – France – 2020 – 87 min – VF.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB et M. Blin…

Billetterie en vente sur place. Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Ciné-club j. becker – Film – Adieu les cons Pontarlier 2022-06-14 was last modified: by Ciné-club j. becker – Film – Adieu les cons Pontarlier Pontarlier 14 juin 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs