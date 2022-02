Ciné-club J. Becker – Documentaire – Sami la Fugue / Mémoire d’appelé Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier Doubs 1.5 EUR Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Sami la Fugue : un court-métrage de Vincent Tricon – 25 min – 2021.

Mémoire d’appelé : un moyen-métrage de Thibaut Garcia – 52 min – 2021. Ce documentaire retrace l’histoire de la guerre d’Algérie à travers le regard de Gabriel Ferreux, franc-comtois appelé à 20 ans en 1956.

