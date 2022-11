Ciné-club italien, 25 novembre 2022, .

EUR 6 6 L’Arca delle lingue donne carte blanche à Solange Passalacqua pour le ciné-club italien 2022-2023, qui vous emmènera en voyage au long de la botte à travers cinq films emblématiques du cinéma italien du nouveau millénaire. Dès 2000, le regard des jeunes réalisateurs s’éloigne de Rome pour questionner davantage le rapport entre cinéma et province, cette dernière étant représentée à la fois comme source de problèmes et vivier de solutions. De nombreuses villes, grandes et petites, imprègnent ainsi de leur âme le cinéma transalpin et jouent un rôle à part entière dans son renouveau. Nous ferons étape à Venise (Pane e tulipani), à Turin (Dopo mezzanotte), en passant par Trieste (L’ultima spiaggia) et Palerme (Via Castellana Bandiera), et nous achèverons notre parcours cinématographique à Depressa (La vita in comune), petit village niché au cœur des Pouilles. Buona visione!

Comme les années précédentes, les films auront lieu au siège de l’association, un vendredi par mois à 17h, d’octobre à avril. Les films sont en version originale sous-titrée, la participation aux frais prévue est de 6 euros/personne. Les projections seront précédées d’une présentation du film et suivies d’un débat avec le public.



PROGRAMME



• 21 octobre 2022 à 17h

« PANE E TULIPANI » de Silvio Soldini [2000, 1h52]

Pendant une excursion touristique en autocar, Rosalba, femme au foyer de Pescara, est oubliée dans un auto-grill. Au lieu d’attendre que son mari et ses enfants viennent la chercher, elle décide, un peu vexée, de rentrer seule à la maison.



• 25 novembre 2022 à 17h

« DOPO MEZZANOTTE » de Davide Ferrario [2004, 1h32]

Martino, gardien du Musée du cinéma de Turin, est secrètement amoureux de Amanda, serveuse dans le fast-food qu’il fréquente. Un soir, exaspérée par l’attitude de son patron, Amanda réagit violemment, et est obligée de s’enfuir. Elle trouve refuge dans la Mole Antonelliana, où Martino l’accueille dans son appartement situé dans le musée même.



• 6 janvier 2023 à 17h

« VIA CASTELLANA BANDIERA » de Emma Dante [2013, 1h30]

Un dimanche après-midi chaud et ensoleillé. Le sirocco souffle impitoyablement sur Palerme lorsque deux femmes, Rosa et Clara, venues célébrer le mariage d’une amie, se perdent dans les rues de la ville et se retrouvent dans la via Castellana Bandiera. Au même moment, une autre voiture, conduite par Samira et avec la famille Calafiore à l’intérieur, arrive en sens inverse et s’engage dans la même rue. Ni Rosa, au volant de sa Multipla, ni Samira, une femme âgée et caractérielle, conduisant une Punto, n’ont l’intention de se céder la priorité.



• 3 mars 2023 à 17h

« L’ULTIMA SPIAGGIA » de D. Del Gegan / T. Anastopoulos [2016, 1h58]

A Trieste, au bord de la mer Adriatique, se trouve la Lanterna, dernière plage non mixte d’Europe. Ouverte toute l’année, elle est caractérisée par son mur, qui délimite le côté des femmes et celui des hommes. Elle est fréquentée par les enfants et, surtout, par les personnes âgées. Entre novembre 2013 et novembre 2014, les documentaristes Thanos Anastopoulos et Davide Del Degan ont posé leurs caméras parmi les baigneurs. Entre comédie absurde et réflexion politique, L’Ultima Spiaggia décrit avec bienveillance une communauté hors du temps. Mais pas tout à fait hors du monde.



• 7 avril 2023 à 17h

« LA VITA IN COMUNE » de E. Winspeare [2017, 1h50]

À Disperata, une petite ville du sud de l’Italie, le maire Filippo Pisanelli se sent terriblement inadapté à sa tâche. Seul son amour pour la poésie et sa passion pour ses cours de littérature aux prisonniers lui permettent d’entrevoir un peu de lumière dans la dépression générale. En prison, il rencontre Pati, un criminel de bas étage originaire de son village. Leur rencontre avec l’art change leur façon de voir le monde.



