Ciné-club italien Marseille 6e Arrondissement, 20 novembre 2021, Marseille 6e Arrondissement.

Ciné-club italien L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement

2021-11-20 15:00:00 – 2021-11-20 L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L'Arca delle lingue donne carte blanche à Sofia Delprato pour le ciné-club italien 2021-2022.



Cette année, nous vous proposons un voyage dans l’œuvre du réalisateur turco-italien Ferzan Özpetek. À travers quatre de ses films, nous aurons l’occasion d’explorer son univers et les leitmotivs qui le caractérisent. Sa caméra suit les mouvements invisibles des désirs et des passions, elle intercepte les regards, les non-dits. Le point de départ est toujours une existence ordinaire où l’étincelle du chaos intervient, obligeant les personnages à interroger leur vie et les rôles dans lesquels la société les a enfermés. Entre secret et révélation, ici et Ailleurs, intime et publique, Özpetek se penche sur l’âme humaine et sur ses relations au monde, à la famille, à l’Autre.





• Samedi 20 novembre à 15h

Hamman / Il bagno turco

Ferzan Özpetek (1997, 1h34)

Francesco (Alessandro Gassman), un architecte italien, à la mort de sa tante Anita, hérite d’un hammam à Istanbul. Tombé sous le charme du lieu et d’un garçon, il ne rentre pas en Italie auprès de sa femme et, au lieu de vendre, il restaure le bâtiment pour le rouvrir.



• Samedi 11 décembre à 15h

Le fate ignoranti

Ferzan Özpetek (2001, 1h42)

À la mort tragique de son mari Massimo, renversé par une voiture, Antonia, biologiste à Rome, découvre en recevant un tableau et une carte où il est écrit « la tua fata ignorante » (« ta fée qui ne sait rien »), que ce dernier avait une liaison depuis sept ans. Partant à la recherche de cette maîtresse, elle découvre que c’était en réalité un amant, Michele. Après un moment de méfiance, tous deux vont apprendre à se connaître, à s’accepter, à se comprendre ; Antonia découvre alors l’autre famille de Massimo, ses amis, aux modes de vie hors normes et aux identités sexuelles différentes.



• Samedi 15 janvier à 15h

La finestra di fronte

Ferzan Özpetek (2003, 1h47)

Rome, 1943. Aux heures les plus sombres de la guerre, un jeune apprenti boulanger tue son employeur avant de disparaître dans les rues de la ville endormie. 60 ans plus tard, un vieux monsieur élégant, de l’argent à la main, erre dans Rome sans savoir qui il est. Un jeune couple, Giovanna et Filippo, le croise par hasard. Filippo le ramène dans leur appartement malgré les réticences de la jeune femme. Au fil des jours, elle se prend d’amitié pour cet homme solitaire et décide de découvrir son secret avec l’aide de son voisin d’en face. Les souvenirs commencent à affleurer. La mémoire de Davide se réveille.



• Samedi 26 mars à 15h

Mine Vaganti

Ferzan Özpetek (2010, 1h50)

Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce dans les Pouilles, propriétaire d’une célèbre fabrique de pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour révéler à tous son homosexualité. Mais alors qu’il s’apprête à prendre la parole, Antonio, son frère aîné, promis à la tête de l’usine, le précède pour faire… la même révélation. Scandale général, malaise du père qui chasse le fils indigne. Tous les espoirs se portent alors sur Tommaso pour reprendre l’affaire familiale et perpétuer le nom des Cantone. Tommaso a d’autres plans, mais comment peut-il à présent dire la vérité à sa famille ? C’est alors que ses amis romains débarquent pour une visite surprise dans les Pouilles.





Comme les années précédentes, les films auront lieu au siège de l’association, un samedi par mois à 15h, de novembre à mars. Les films sont en version originale sous-titrée. Les projections seront précédées d’une présentation du film et suivies d’un débat avec le public. La réservation est obligatoire.

