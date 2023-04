Ciné-club hongrois inédit – Le 7e genre au cinéma Le Brady Cinéma Le Brady Paris Catégories d’Évènement: île de France

La Fourmilière – Ciné-club hongrois inédit Le 7e genre Dans le cadre des 10 ans du ciné-club Le 7e genre : LA FOURMILIÈRE (Hangyaboly) (1971) de Zoltán Fábri Un couvent peut abriter les rivalités les plus secrètes, derrière lesquelles se cachent souvent les désirs les plus ardents. C’est précisément ce jeu de convoitise et de pouvoir dont La Fourmilière (Hangyaboly, 1971) témoigne, d’une façon subtile et presque intemporelle. Huis clos marivaudien à la fois politique et sentimental, adapté du roman éponyme de Margit Kaffka (paru en 1917), le film ne s’en tient pas au portrait lucide d’une dizaine de religieuses isolées. Cette œuvre haletante explore les rapports que chacune entretient à l’autorité (moins purement théologique que proprement humaine), au moment où l’institution ecclésiale doit se choisir une nouvelle mère supérieure. Un chef d’œuvre inédit en France réalisé par le grand cinéaste hongrois Zoltán Fábri (Un petit carrousel de fête, Le Cinquième Sceau), avec au casting la fascinante Mari Törőcsik. La projection sera suivie d’un débat avec Mathieu Lericq, chercheur et enseignant à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, spécialiste des cinématographies centre-européennes. La séance est organisée en coopération avec l’Institut Liszt de Paris Réserver : https://www.lebrady.fr/film/575130/ Cinéma Le Brady 39 Bd de Strasbourg 75010 Paris Contact : https://le7egenre.fr https://www.facebook.com/leseptiemegenre https://www.facebook.com/leseptiemegenre https://le7egenre.fr/1971-la-fourmiliere/

