Le lundi 15 mai 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. payant

Venez découvrir ou redécouvrir « Grave » de Julia Ducournau au Studio des Ursulines. Séance organisée par les élèves du « Comité pour les égalités » du groupe scolaire Lavoisier. La projection est ouverte à tous.tes et sera suivie d’un échange avec Léa Lahannier.

> Diplômée du master de l’université Gustave Eiffel en cinéma et audiovisuel, ses travaux de recherches ont notamment portés sur le renouveau du cinéma d’horreur français. Le film :

Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également élève. Cependant, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. Tarif lycéens : 5€

Tarif lycéens : 5€
Carte UGC, CIP, Pass culture acceptés. Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris Contact : 01 56 81 15 20

