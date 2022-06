Ciné-club Gaming #1 : SCOTT PILGRIM Cinéma Saint-André des Arts, 4 juin 2022, Paris.

Le samedi 04 juin 2022

de 18h00 à 21h00

. payant Plein : 8,00€ Réduit (Etudiants, chômeurs, + de 65 ans, – de 26 ans, familles nombreuses, handicapé(e)s) : 6,50€ Moins de 14 ans : 4,00€ Groupe 10 personnes : 5,00€ Cartes UGC illimitées et C.I.P acceptées

Ciné-club GAMING#1 au cinéma Saint-André des Arts avec PLAYFUL : tournoi de jeux vidéo en salle et projection du film Scott Pilgrim d’Edgar Wright

A l’occasion du lancement de notre ciné-club jeu vidéo, nous vous proposons une double séance jeu vidéo-film en salle de cinéma, organisée par l’association PLAYFUL !

AU PROGRAMME

☆ Mini tournoi en salle – environ 1H

Rejoignez une des deux équipes qui s’affronteront pendant cette première partie et remportez peut-être le mini tournoi interne à la salle !Liste des jeux vidéo :

– Tricky Towers

– Dragon Ball Fighter Z

– Rayman Legends

☆ Projection de SCOTT PILGRIM d’Edgar Wright (2010) – 1H52

Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème à trouver une petite amie, mais s’en débarrasser s’avère plus compliqué. Entre celle qui lui a brisé le cœur – et qui est de retour en ville – et l’adolescente qui lui sert de distraction au moment où Ramona entre dans sa vie – en rollers – l’amour n’a jamais été chose facile. Il va cependant vite réaliser que le nouvel objet de son affection traîne les plus singulières casseroles jamais rencontrées : une infâme ligue d’ex qui contrôlent sa vie amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer son nouveau prétendant. À mesure que Scott se rapproche de Ramona, il est confronté à une palette grandissante d’individus patibulaires qui peuplent le passé de sa dulcinée : du mesquin skateur à la rock star végétarienne en passant par une affreuse paire de jumeaux. Et s’il espère séduire l’amour de sa vie, il doit triompher de chacun d’eux avant que la partie soit bel et bien « over ».

Association à but non lucratif créée en novembre 2021, PLAYFUL se veut un intermédiaire facilitateur pour accompagner les professionnels dans leur désir d’apporter de nouvelles expériences fédératrices à leurs spectateur‧rices.

Réservation possible au 01 43 26 48 18 ou par mail.

Cinéma Saint-André des Arts 30 Rue Saint-André des Arts 75006 Paris

Contact : 0143264818 accueil@cinesaintandre.fr https://www.facebook.com/cinema.saintandredesarts/ https://www.facebook.com/cinema.saintandredesarts/ http://cinesaintandre.fr/fr/evenements/

