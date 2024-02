Ciné-club Faux-semblants Bischwiller, lundi 18 mars 2024.

Ciné-club Faux-semblants Bischwiller Bas-Rhin

Beverly et Elliot Mantle, gynécologues de renom, partagent le même appartement, la même clinique, les mêmes idées et les mêmes femmes. Un jour, une actrice vient les consulter mais, pour la première fois ils vont penser, sentir et agir différemment.

Beverly et Elliot Mantle, gynécologues de renom, partagent le même appartement, la même clinique, les mêmes idées et les mêmes femmes. Un jour, une actrice vient les consulter mais, pour la première fois ils vont penser, sentir et agir différemment.

Jeremy Irons délivre dans ce film une prestation exceptionnelle. Incarnant les jumeaux, il devient un corps de cinéma troublant qui laisse le spectateur dans l’énigme de l’identité.

Réalisateur David Cronenberg

Avec Jeremy Irons et Geneviève Bujold

Ciné-club De 19h15 à 19h45 Les performances d’acteurs au cinéma

Durée 1h55

Genre Drame, épouvante-horreur, thriller En VOST

Interdit aux moins de 12 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/faux-semblants/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 20:00:00

fin : 2024-03-18 21:55:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

L’événement Ciné-club Faux-semblants Bischwiller a été mis à jour le 2024-02-22 par Maison de la Culture de Bischwiller