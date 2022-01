Ciné-Club FANFAN LA TULIPE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Ciné-Club FANFAN LA TULIPE

Centre d'art et de Culture, le mardi 22 février 2022

Centre d’art et de Culture, le mardi 22 février à 20:00

C’est pour échapper au mariage avec une fille de paysans auquel on veut le contraindre, que Fanfan s’engage dans l’armée française. En effet, Adeline, une diseuse de bonne aventure, lui a prédit une brillante carrière militaire, et son mariage avec la fille du roi Louis XV. **Une fresque épique et romanesque, drôle et haletante à (re)découvrir en famille.** AVENTURE DE CHRISTIAN-JAQUE AVEC GERARD PHILIPE… FRANCE – 1952 – 1H42 – + 8 ANS Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

