Ciné-club espagnol Marseille 6e Arrondissement, 13 novembre 2021, Marseille 6e Arrondissement.

Ciné-club espagnol L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement

2021-11-13 15:00:00 – 2021-11-13 L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Quatre films pour (re)découvrir l'univers cinématographique du réalisateur argentin Carlos Sorin. De la Patagonie à la province de Misiones, une oeuvre sensible et humaniste qui retrace l'histoire des oublié.e.s et capte l'esprit de tout un monde resté à l'écart de la modernité.



Séances présentées et animées par Maria del Rosario Valencia. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les films projetés sont en version originale sous-titrée en français.



• Samedi 13 novembre à 15h

Historias minimas (2003, 1h34)

A des milliers de kilomètres du sud de Buenos Aires, trois personnages voyagent le long des routes désertes de la Patagonie du Sud. Don Justo, retraité de 80 ans et ancien propriétaire d’une droguerie dirigée par son fils, s’enfuit de son domicile pour échapper à son emprise. Il part retrouver son chien disparu qu’un ami prétend avoir aperçu à San Julian… Roberto, un représentant de commerce d’une quarantaine d’années, accomplit le même périple à bord de sa vieille voiture, emportant avec lui une charge bien encombrante : un gâteau à la crème, cadeau d’anniversaire destiné au fils d’une jeune veuve qu’il convoite… Le même jour, Maria Flores, 25 ans, se retrouve avec sa petite fille sur cette même route, pour participer à la finale d’un jeu télévisé. Chacun voyage de son côté, mais ces histoires et illusions vont s’entrecroiser.



• Samedi 4 décembre à 15h

Bombon el perro (2005, 1h35)

Licencié d’une station-service, Juan, 52 ans, passe alors ses journées à fabriquer des couteaux, qu’il vend tant bien mal autour de lui. Un jour, pour le remercier de l’avoir dépannée sur le bord de la route, une jeune femme lui offre un dogue argentin. Juan ne tarde pas à comprendre qu’il a en sa possession un chien de race, capable de décrocher des médailles. Associé à Walter, un professionnel plein d’enthousiasme, il devient alors exposant canin.



• Samedi 22 janvier à 15h

El camino de San Diego (2007, 1h38)

Tati Benitez, fan inconditionnel du footballeur Diego Maradona, vit avec sa famille au coeur de la forêt de Misiones, dans le nord-est de l’Argentine. Malgré sa situation très précaire et ses quatre enfants à nourrir, sa bonne humeur est inaltérable. Cet optimisme, Tati le doit en partie à la racine d’arbre, qu’il a trouvée dans la forêt et qui ressemble à la silhouette de son idole. Un jour, il apprend que Maradona est en soins intensifs à Buenos Aires suite à un incident cardiaque. Tandis que la nation toute entière prie pour Diego, Tati décide d’aller lui remettre la racine à son effigie en mains propres. Sur la route, il fait la connaissance de Warguinho, un transporteur de volailles brésilien. Commence alors un périple riche en surprises et en rencontres…



• Samedi 19 mars à 15h

Joel (2019, 1h39)

Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors qu’ils n’y croyaient plus, l’arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et l’équilibre de toute la petite communauté provinciale.

