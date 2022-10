Ciné club enfants Biesheim Biesheim Catégories d’évènement: Biesheim

Haut-Rhin

Ciné club enfants Biesheim, 12 octobre 2022, Biesheim. Ciné club enfants

8 rue des Capucins Biesheim Haut-Rhin Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

2022-10-12 – 2022-10-12 Biesheim

Haut-Rhin Biesheim EUR Le ciné-club propose un instant d’images et de rêves pour les plus jeunes (3 à 7 ans). Le ciné-club propose un instant d’images et de rêves pour les plus jeunes.

Pour les 3/6 ans le 19.02 à 10h

Pour les + de 5 ans le 26.02 à 10h

Le 15 avril à 10h à la salle des fêtes, pour les enfants de 3 à 6 ans.

Le 22 avril à 10h à la salle des fêtes, pour les enfants de 5 ans et plus. +33 3 89 72 01 55 Biesheim

dernière mise à jour : 2022-10-03 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

Détails Catégories d’évènement: Biesheim, Haut-Rhin Autres Lieu Biesheim Adresse 8 rue des Capucins Biesheim Haut-Rhin Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach Ville Biesheim lieuville Biesheim Departement Haut-Rhin

Biesheim Biesheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biesheim/

Ciné club enfants Biesheim 2022-10-12 was last modified: by Ciné club enfants Biesheim Biesheim 12 octobre 2022 8 rue des Capucins Biesheim Haut-Rhin Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach Biesheim Haut-Rhin

Biesheim Haut-Rhin