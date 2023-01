Ciné-club en baie : Transit Carolles Carolles Catégories d’Évènement: Carolles

Manche

Ciné-club en baie : Transit Carolles, 20 janvier 2023, Carolles . Ciné-club en baie : Transit 45 rue Division Leclerc Carolles Manche

2023-01-20 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-20 23:30:00 23:30:00 Carolles

Manche Ciné-club en baie présente »Transit » un film de Christian Petzold sortie en 2018.

D’après le roman de Anna Seghers. Synopsis: De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique.

Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique.

Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas… Ciné-club en baie présente »Transit » un film de Christian Petzold sortie en 2018.

D’après le roman de Anna Seghers. Synopsis: De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique.

Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique.

Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas… Carolles

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Carolles, Manche Autres Lieu Carolles Adresse 45 rue Division Leclerc Carolles Manche Ville Carolles lieuville Carolles Departement Manche

Carolles Carolles Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carolles/

Ciné-club en baie : Transit Carolles 2023-01-20 was last modified: by Ciné-club en baie : Transit Carolles Carolles 20 janvier 2023 45 rue Division Leclerc Carolles Manche CAROLLES manche

Carolles Manche