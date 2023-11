Ciné-club du Louxor • Sidney Lumet Cinéma Le Louxor Paris, 22 octobre 2023, Paris.

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski, enseignante à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de la revue Vertigo.

SIDNEY LUMET EN 5 FILMS

« Mort en 2011 à l’âge de 86 ans, Sidney Lumet fut un cinéaste important, mais un cinéaste discret, si discret que pour le grand public, son nom ne faisait pas système. Peu nombreux étaient ceux qui allaient voir « un film de Lumet ». Pourtant, Serpico, Un après-midi de chien, Network , Douze hommes en colère ou encore À bout de course, c’était lui. Jusqu’à la fin de sa carrière, Lumet n’a jamais reçu les honneurs de la profession, 40 films, 40 nominations aux Oscars et pas une seule statuette, hormis, celle d’honneur que Pacino lui remis enfin au soir de sa longue carrière. Pourquoi ? À cause de son style, au cordeau, simple, direct, mais jamais tonitruant ? Parce qu’il s’est toujours tenu à l’écart de Los Angeles, et donc d’Hollywood, lui préférant les rues de New York dont il restera l’un des grands cinéastes ? Parce que si la fragilité et les e ffets pervers de la démocratie constituaient son grand sujet, il n’a jamais versé dans le film à thèse ou militant ? La démocratie, la manipulation, la réticence à l’égard du majoritaire, sont autant d’obsessions que Lumet aura déplié sous toutes leurs coutures. »

Jean-Baptiste Thoret & Stéphane Bou

France Inter – Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert

12 HOMMES EN COLÈRE • TWELVE ANGRY MEN

ETATS-UNIS – 1956 – 1H35 – NOIR & BLANC – VOSTF – Avec Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam

Douze jurés se réunissent dans la salle de délibérations pour décider quel sera le verdict prononcé contre un garçon de dix-huit ans accusé d’avoir assassiné son père.

UN APRÈS-MIDI DE CHIEN • DOG DAY AFTERNOON

ETATS-UNIS – 1975 – 2H10 – COULEUR – VOSTF – Al Pacino, John Cazale, Charles Durning

Brooklyn, 1972. Trois hommes braquent une banque. Le butin est dérisoire, le hold-up vire à la prise d’otage et la banque devient le théâtre d’un cirque médiatique.

NETWORK

ETATS-UNIS – 1976 – 2H – COULEUR – VOSTF – Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch

La vedette d’une chaîne de télévision privée dont la côte de popularité baisse annonce en direct son intention de se suicider devant les caméras.

DANIEL

ETATS-UNIS – 1983 – 2H10 – COULEUR – VOSTF – Timothy Hutton, Mandy Patinkin, Lindsay Crouse

En 1953, un couple de communistes américains est exécuté pour espionnage prosoviétique. Ravagé, leur fils tente de faire front.

À BOUT DE COURSE • RUNNING ON EMPTY

ETATS-UNIS – 1988 – 1H56 – COULEUR – VOSTF – River Phoenix, Judd Hirsch, Christine Lahti

Traqués par la police pour avoir fait sauter une usine en protestation contre la guerre du Vietnam, Arthur et Annie Pope vivent dans la clandestinité. Leur fils se révolte contre cette vie qu’il n’a pas choisie.

