Ciné-club animé par Fabienne Duszynski, enseignante à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de la revue Vertigo.

LOLA

FRANCE, ITALIE – 1961 – 1H30

Avec Anouk Aimée, Marc Michel, Alan Scott – Musique de Michel Legrand

À Nantes, Lola, chanteuse et danseuse, élève seule son fils. Elle rencontre Roland, qui l’a aimée autrefois, et l’aime encore.

–> DIMANCHE 28 JANVIER • 10H45

LA BAIE DES ANGES

FRANCE, MONACO – 1964 – 1H30

Avec Jeanne Moreau, Claude Mann – Musique de Michel Legrand

Jean Fournier, morne employé de banque, suit un ami au casino d’Enghien où la chance lui sourit. Grisé, il part jouer à Nice où il retrouve Jackie, une passionnée du jeu, aperçue à Enghien. Devenus amants, ils gagnent ce qu’ils reperdent l’instant d’après. Ruiné, Jean convainc Jackie de rentrer à Paris avec lui.

–> DIMANCHE 4 FÉVRIER • 10H45

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG

FRANCE – 1H31 – 1964

Avec Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon – Musique de Michel Legrand

Palme d’or – Festival de Cannes 1964

Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d’Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.

–> DIMANCHE 11 FÉVRIER • 10H45

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

FRANCE – 1967 – 2H05

Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Jacques Perrin, Danielle Darrieux – Musique de Michel Legrand

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue.

–> DIMANCHE 18 FÉVRIER • 10H45

MODEL SHOP

ÉTATS-UNIS, FRANCE – 1969 – 1H25 – VOSTF

Avec Anouk Aimée, Gary Lockwood

George est sur le point de partir au service militaire. Auparavant, il veut sauvegarder son seul bien, une voiture de sport. Pour cela il doit trouver cent dollars. En poursuivant l’argent, il rencontre Lola, jeune Française qui survit en faisant des photos sexy.

–> DIMANCHE 25 FÉVRIER • 10H45

PEAU D’ÂNE

FRANCE – 1970 – 1H30

Avec Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Jacques Perrin – Musique de Michel Legrand

La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.

–> DIMANCHE 3 MARS • 10H45

UNE CHAMBRE EN VILLE

FRANCE – 1982 – 1H32

Avec Dominique Sanda, Richard Berry, Michel Piccoli – Musique de Michel Colombier 1955.

Nantes. Les chantiers navals sont en grève. Une veuve loue une chambre à un ouvrier. Une nuit, il est abordé par une femme nue sous son manteau.

–> DIMANCHE 10 MARS • 10H45

TROIS PLACES POUR LE 26

FRANCE – 1988 – 1H46

Avec Yves Montand, Mathilda May, Françoise Fabian – Musique de Michel Legrand

Sur les marches de la gare Saint-Charles de Marseille, Yves Montand fête son retour dans la ville de sa jeunesse où il vient présenter un nouveau spectacle qui retrace les principaux épisodes de sa vie. Il ne remarque pas, dans la foule de ses admirateurs, une jeune fille aux yeux éblouis de bonheur : Marion, une de ses nouvelles fans…

–> DIMANCHE 17 MARS • 10H45

