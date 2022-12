Ciné-club du Louxor • Jacques Becker Cinéma Le Louxor Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné-club du Louxor • Jacques Becker Cinéma Le Louxor, 8 janvier 2023, Paris. Du dimanche 08 janvier 2023 au dimanche 26 février 2023 :

. payant Plein : 8,80 €

-26 ans : 7,50€

Supplément de 2 € sur les cartes Louxor, UGC Illimité et CinéPass et sur les CCU et CinéChèque. Ciné-club animé par Fabienne Duszynski, enseignante à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de la revue Vertigo. Dimanche 8 janvier • 10h45

Falbalas

France – 1945 – 1h51

Avec Raymond Rouleau, Micheline Presle, Jean Chevrier Dimanche 15 janvier • 10h45

Antoine et Antoinette

France – 1947 – 1h18

Avec Roger Pigaut, Claire Maffei, Noël Roquevert Dimanche 22 janvier • 10h45

Rendez-vous de juillet

France – 1949 – 1h52

Avec Daniel Gélin, Brigitte Auber, Nicole Courcel Dimanche 29 janvier • 10h45

Édouard et Caroline

France – 1950 – 1h42

Avec Daniel Gélin, Anne Vernon, Betty Stockfeld Dimanche 5 février • 10h45

Casque d’or

France – 1952 – 1h36

Avec Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin Dimanche 12 février • 10h45

Rue de l’Estrapade

France – 1953 – 1h25

Avec Daniel Gélin, Anne Vernon, Louis Jourdan Dimanche 19 février • 10h45

Touchez pas au Grisbi

France – 1954 – 1h34

Avec Jean Gabin, Jeanne Moreau, René Dary, Lino Ventura

D’après le roman d’Albert Simonin Dimanche 26 février • 10h30

Le trou

France – 1960 – 2h12

Avec Philippe Leroy, Marc Michel, Michel Constantin et Jean Keraudy

Ouverture de la billetterie début janvier

