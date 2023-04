Ciné-club du Louxor • Francesco Rosi Cinéma le Louxor Paris Catégories d’Évènement: île de France

Ciné-club du Louxor • Francesco Rosi Cinéma le Louxor, 7 mai 2023, Paris. Du dimanche 07 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

.Tout public. payant Tarif ciné-club : 8,80€

-26 ans : 7,50€

Supplément de 2€ sur les cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, CinéChèques et CCU Ce ciné-club consacré à Francesco Rosi, du 7 au 28 mai 2023 au cinéma le Louxor, est animé par Fabienne Duszynski, enseignante à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de la revue Vertigo. « S’il fallait résumer ma carrière, je dirais que c’est celle d’un cinéaste qui a toujours cru et qui continue de croire que le cinéma demeure le plus beau moyen que nous avons à notre disposition pour créer et pour connaître les autres, pour comprendre le monde, pour saisir pour saisir la signification des idées et pour partager ces mêmes idées avec le monde. » Élie Castiel, Entrevue Francesco Rosi : pour un réalisme social et politique. DIMANCHE 7 MAI 2023 • 10H45

PROFESSION MAGLIARI

Italie – 1959 – 1h51 – VOSTF

Avec Alberto Sordi, Belinda Lee, Renato Salvatore DIMANCHE 14 MAI 2023 • 10H45

SALVATORE GIULIANO

Italie – 1963 – 1h58 – VOSTF

Avec Franck Wolff, Salvo Randone, Pietro Cammarata

Ours d’argent du Meilleur réalisateur – Berlinale 1962 DIMANCHE 21 MAI 2023 • 10H45

MAIN BASSE SUR LA VILLE

Italie, France – 1963 – 1h41 – VOSTF

Avec Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti

Lion d’or – Mostra de Venise 1963 DIMANCHE 28 MAI 2023 • 10H45

CADAVRES EXQUIS

Italie – 1976 – 2h – VOSTF

Avec Fernando Rey, Alain Cuny, Tino Carraro

