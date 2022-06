Ciné club du jeudi – « In the mood for love » Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise Catégorie d’évènement: Saint-Pol-sur-Ternoise

Rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise Le Régency, en partenariat avec l’association Plan-Séquence, relancent un rendez-vous emblématique : le Ciné-Club.

Autour d’une œuvre emblématique du septième Art, une fois par mois, un spécialiste du cinéma anime une conférence et partage un moment convivial avec les spectateurs. Une nouvelle occasion de partager, échanger et découvrir autour du cinéma ! 18h30 : la conférence, animée par Eric Miot (Délégué Général de l’Arras Film Festival)

19h30 : Cocktail dinatoire

20h15 : le film

Tarif : 6.50€ la soirée complète / 4.50€ le film seul / 6€ l’abonnement 2 ciné-clubs IN THE MOOD FOR LOVE

Romance – Hong-Kong – 1h38 – version originale sous-titrée français

