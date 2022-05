Ciné club du jeudi – “12 hommes en colère” Saint-Pol-sur-Ternoise, 2 mai 2022, Saint-Pol-sur-Ternoise.

Ciné club du jeudi – “12 hommes en colère” Rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise

–

Rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais

Saint-Pol-sur-Ternoise Le Régency, en partenariat avec l’association Plan-Séquence, relancent un rendez-vous emblématique : le Ciné-Club.

Autour d’une œuvre emblématique du septième Art, une fois par mois, un spécialiste du cinéma anime une conférence et partage un moment convivial avec les spectateurs. Une nouvelle occasion de partager, échanger et découvrir autour du cinéma !

18h30 : la conférence, animée par Nadia Paschetto (directrice de l’Arras Film Festival)

19h30 : Cocktail dinatoire

20h15 : le film

Tarif : 6.50€ la soirée complète / 4.50€ le film seul / 6€ l’abonnement 2 ciné-clubs.

12 HOMMES EN COLÈRE

Drame – USA – 1h35 – version originale sous-titrée français

Réalisé par : Sidney Lumet – Avec : Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité.

cinema@leregency.fr +33 3 21 41 21 00 http://leregency.fr/

Le Régency, en partenariat avec l’association Plan-Séquence, relancent un rendez-vous emblématique : le Ciné-Club.

Autour d’une œuvre emblématique du septième Art, une fois par mois, un spécialiste du cinéma anime une conférence et partage un moment convivial avec les spectateurs. Une nouvelle occasion de partager, échanger et découvrir autour du cinéma !

18h30 : la conférence, animée par Nadia Paschetto (directrice de l’Arras Film Festival)

19h30 : Cocktail dinatoire

20h15 : le film

Tarif : 6.50€ la soirée complète / 4.50€ le film seul / 6€ l’abonnement 2 ciné-clubs.

12 HOMMES EN COLÈRE

Drame – USA – 1h35 – version originale sous-titrée français

Réalisé par : Sidney Lumet – Avec : Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité.

Rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise

dernière mise à jour : 2022-04-28 par