Ciné-club du groupe Libertad Au Chat Noir, 26 mars 2022, Toulouse.

Au Chat Noir, le samedi 26 mars à 18:30

L’audisme (originellement en anglais : audism) est un néologisme utilisé, depuis la fin du xxe siècle, pour qualifier les préjugés négatifs, la discrimination ou l’hostilité manifestées à l’encontre des sourds. Ce phénomène de société, qui ne se limite pas à une forme de capacitisme (discrimination contre les personnes handicapées) puisqu’il concerne un groupe social et linguistique minoritaire, est, pour des militants de la communauté sourde, comparable au racisme, à l’âgisme ou encore au sexisme. Ce documentaire poignant montre à travers les témoignages de personnes sourdes, issues de différents milieux sociaux-économiques, comment l’audisme entraine des dommages durables et nuisibles. En partageant leurs luttes et leurs vécus, ces personnes révèlent des cicatrices qui ne guériront peut-être jamais. Documentaire en langue des signes et sous-titré français. Cette séance sera suivie d’un temps de discussion durant lequel sera proposé un moyen de communication entre personnes qui signent et personnes entendantes.

prix libre

Audism unveild Film de Benjamin Bahan, H-Dirksen Bauman et Facundo Montenegro. 1995

Au Chat Noir 33 rue Antoine Puget 31000 Toulouse



