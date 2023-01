CINÉ-CLUB DIAMANTS SUR CANAPE´ Saint-Félix-de-Lodez, 19 février 2023, Saint-Félix-de-Lodez .

CINÉ-CLUB DIAMANTS SUR CANAPE´

Saint-Félix-de-Lodez Hérault

2023-02-19 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-19 20:00:00 20:00:00

Saint-Félix-de-Lodez

Hérault

3.5 3.5 EUR Film de Blake Edwards • 1962, Etats-Unis • 1 h 55

Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Buddy Ebsen…

Quand le re´alisateur des come´dies les plus loufoques de son temps (La Panthe`re rose, La Party) rencontre la come´dienne la plus e´le´gante de tous les temps, cela donne un chef-d’œuvre aussi doux qu’un verre de champagne et aussi amer qu’un jour de pluie qui n’en finit pas.

