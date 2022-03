Ciné-Club des 9-12 ans : Beetlejuice de Tim Burton Studio des Ursulines, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 18h00 à 20h00

payant

Le nouveau ciné-club pour les 9-12 ans Au Sandwich Club avec Suzanne De Lacotte, on se réunit tous les trois mois pour discuter d’un film culte, en décortiquer quelques extraits et plus généralement parler de… cinéma ! Au programme du Sandwich Club en ce moment : l’incontournable Beetlejuice de Tim Burton.

Dans le cadre du Sandwich club, on décortique un film culte et on s’amuse!!

Au programme :

Beetlejuice, de Tim BURTON

Durée : 1h32

Adam et Barbara Maitland connaissent un bonheur sans nuage dans leur jolie maison quand un accident de la route les expédie dans l’autre monde. Devenus fantômes, ils reviennent hanter leur demeure. Cependant, leur calme est bientôt troublé par l’arrivée des nouveaux propriétaires, une famille de bourgeois new-yorkais excentriques et bruyants. Adam et Barbara ont bien l’intention de les faire déguerpir.

Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/lenfance-de-lart/ https://www.facebook.com/events/267487155471743/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Date complète :

Beetlejuice