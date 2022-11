Ciné-Club-Débats autour de la Méditerranée et ses enjeux, 22 novembre 2022, .

Ciné-Club-Débats autour de la Méditerranée et ses enjeux



2022-11-22 18:30:00 – 2022-11-22

La Mairie des 4e et 5e arrondissements fait appel à l’association MARE pour le choix et l’animation de séances cinématographiques qui s’inscrivent dans le cadre d’un Ciné-Club-Débats autour de la Méditerranée et ses enjeux. Ce collectif porte un projet de tiers-lieu méditerranéen à Marseille, avec une double visée culturelle et sociale. Il réunit des intellectuels, des artistes, des acteurs culturels, des cuisiniers, originaires des deux rives, qui souhaitent créer un lieu de vie, de savoirs et de partage.



Le cinéma occupe une place centrale dans leur projet. Ce collectif compte en effet des cinéastes, des producteurs, des programmateurs et des chercheurs qui ont travaillé dans le domaine en France et dans plusieurs pays méditerranéens (Espagne, Italie, Algérie, Maroc, Égypte, Liban, Palestine…).

L’action de MARE s’articule ainsi en partie autour du cinéma, vecteur qui permet d’aborder et de discuter de multiples enjeux méditerranéens.



>> Programmation 2022/2023

2 Longs-métrages, 2 fictions, 2 films documentaires, 1 film d’animation, 1 soirée Courts-Métrages, 1 soirée Web-séries



>> Animation des séances

La véritable force de l’association MARE réside dans les membres qui la constituent. La diversité de leurs champs d’expertise permettront d’ouvrir le débat à la suite de la projection à travers différents prismes : politique, environnemental, scénaristique, esthétique… Chaque séance sera animée par un-e intervenant-e, membre ou non de l’association. La finalité étant d’apporter un véritable éclairage pour les publics sur le film projeté.



>> Dates et horaires des projections

Mardi 22 novembre 2022 à 18h30 – LES PLOMBIERS – de Neus Ballus

Mardi 6 décembre 2022 à 18h30

Mardi 10 janvier 2023 à 18h30

Mardi 28 février 2023 à 18h30

Mardi 21 mars 2023 à 18h30

Mardi 11 avril 2023 à 18h30

Mardi 9 mai 2023 à 18h30

Mardi 6 juin 2023 à 18h30

Rendez-vous au Hang’art pour le Ciné-Club-Débats autour de la Méditerranée et ses enjeux.

dernière mise à jour : 2022-11-15 par