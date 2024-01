Ciné-club de l’Oeil Voyageur : Chez Jolie Coiffure Le Shakirail Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Entrée prix libre

Le ciné-club l’œil Voyageur est dédié aux thématiques de l’exil et des migrations, avec comme volonté de programmer des films de personnes connaissant ou ayant connu un parcours migratoire, et /ou dont le film traite de ce sujet.

LE FILM : Le parcours migratoire de Sabine a débuté au Cameroun dans les agences de recrutement pour femmes de ménage. Il se poursuit au Liban où elle est réduite en quasi esclavage. Direction enfin la Belgique, dans le quartier Matongé à Bruxelles, où elle est gérante d’un salon de coiffure en attendant que sa situation se régularise. Dans ces 8m2, Sabine et les autres coiffeuses s’organisent et s’entraident pour faire face à la clandestinité. Elles travaillent 13 à 14 heures par jour sous la menace de la police qui patrouille et le regard des touristes de tout âge qui les photographient comme des objets en vitrine.

LA RÉALISATRICE: Rosine Montgo Mbakam est née au Cameroun en 1980. Après une formation en audiovisuel, elle travaille 4 ans pour la chaîne privée STV (Spectrum Télévision) à Douala. En 2007, elle quitte le Cameroun pour suivre une formation à la réalisation à l’INSAS (Bruxelles). Son diplôme en poche, elle propose en 2012 un premier court métrage de fiction « Tu seras mon allié » et coréalise avec Mirko Popovitch un portrait de l’artiste congolais Freddy Tsimba « Mavambu ». Elle fonde en 2014, avec Geoffroy Cernaix, Tândor Productions et réalise en 2016 « Les Deux visages d’une femme Bamileke », son premier documentaire de création, sélectionné dans une soixantaine de festivals, « Chez Jolie Coiffure » en 2018 remporte plusieurs prix et enfin « Les prières de Delphine » en 2021 fait sa première à Cinéma du réel. Un cycle de projections vient d’être dédié à son travail au Forum des Images, en Janvier 2024.

Réseaux sociaux de l’Oeil Voyageur :

Instagram

Facebook

Ouverture des portes 19h30, projection 20h, Entrée prix libre

Le Shakirail 72 rue Riquet 75018 Paris

Contact : https://shakirail.curry-vavart.com/projection-du-cine-club-loeil-voyageur-chez-jolie-coiffure/

©L’Oeil Voyageur