.Public adolescents adultes. payant Billetterie sur place à prix libre Le Ciné-club de La Flèche d’Or revient, cette fois un mercredi soir ! Pour cette séance le cinéclub vous propose de voir ou revoir le film “Much Loved”, une fiction de Nabil Ayouch sortie en 2015, portrait de travailleuses du sexe à Marrakech. A sa sortie, le film avait fait scandale au Maroc où il avait été interdit, et son actrice principale Loubna Abidar avait dû s’expatrier en France à la suite d’une agression et de pression qu’elle avait subie. La projection sera suivie d’une discussion sur les rapports entre le cinéma, la société et le pouvoir au Maroc, avec Sido Lansari, réalisateur et ancien directeur de la cinémathèque de Tanger. MUCH LOVED de Nabil Ayouch (Maroc, 2015)

19H : ouverture des portes

19H30 : début de la projection

21H15 : Discussion La Flèche d’Or 102b rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://flechedor.org/agenda/2023-10-18-cine-club-de-la-fleche-d-or-much-loved https://fb.me/e/4A32GRZ6X https://fb.me/e/4A32GRZ6X

