Ille-et-Vilaine Chantons sous la pluie : lundi 27 février 2023. Les demoiselles de Rochefort : lundi 27 mars 2023. Tarif unique : 5€. Emeraude Cinémas Dinard 2 Boulevard Albert 1er Dinard

