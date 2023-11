Cet évènement est passé Ciné-Club Corée Centre Culturel Coréen Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ciné-Club Corée Centre Culturel Coréen Paris, 27 octobre 2023, Paris. Le vendredi 10 novembre 2023

de 19h00 à 21h30

.Tout public. gratuit Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement.

Réservation fortement recommandée : https://centreculturelcoreen.mapado.com

La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement. Destiné à tous ceux qui souhaitent mieux connaître le cinéma coréen, le Ciné-Club Corée propose en cette fin d’année deux projections de films rendant hommage à la grande actrice Yun Jung-hee, récemment disparue. La programmation a été réalisée par Mme Han Kyung-Mi, réalisatrice de courts et moyens métrages (dont plusieurs ont été sélectionnés lors de différents festivals), qui anime également la discussion avec le public suivant chaque projection. Vendredi 27 octobre à 19h

Le Brouillard de Kim Soo-yong (1967) / drame

95 min, VOSTF / Avec : Yun Jung-hee, Shin Sung-il, Lee Bin-hwa Yun Gi-Jun, cadre dans l’entreprise pharmaceutique de son beau-père, est envoyé par sa femme à Mujin, sa province natale. Il y rencontre des amis de jeunesse devenus des gens influents de la région, ainsi que Ha In-Suk, une professeure de musique exilée de Séoul dans cette petite ville. Yun Gi-Jun revoit à travers elle sa propre jeunesse.

Adapté d’une nouvelle de Kim Seung-ok, ce film remarquable de modernité scrute avec mélancolie les aspects les plus intimes des personnages. Yun Jung-hee y campe son tout premier rôle. Vendredi 10 novembre à 19h

Poetry de Lee Chang-dong (2010) / drame

139 min, VOSTF / Avec : Yun Jung-hee, Lee Da-wit, Kim Hira Yang Mi-ja est une sexagénaire originale et pleine de fantaisie, qui vit avec son petit-fils, le collégien Jong-uk. Alors que ce dernier participe avec d’autres au harcèlement sexuel d’une collégienne, Mi-ja prend des cours de poésie. Cette dernière va-t-elle lui permettre de sauver son petit-fils ?

Ce film a offert son dernier rôle à l’actrice Yun Jung-hee. Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris Contact : https://www.coree-culture.org +33147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen coree-culture.org

