Ciné-Club Corée Centre Culturel Coréen, 19 novembre 2021, Paris.

Ciné-Club Corée

du vendredi 19 novembre au vendredi 10 décembre à Centre Culturel Coréen

À partir du mois de novembre, le Centre Culturel Coréen lance un « ciné-club » ouvert à tous ceux qui souhaitent mieux connaître le cinéma coréen. 16 projections auront ainsi lieu le vendredi soir jusqu’à mi-juillet 2022, la première étant prévue le 19 novembre. Les films seront répartis en 4 thèmes : * Films romantiques : C’est un genre très prisé en Corée correspondant parfaitement au tempérament sentimental des Coréens. * Films sur la jeunesse : Comment la jeunesse coréenne a-t-elle évoluée au cours des dernières décennies, et comment s’intègre-t-elle dans la société d’aujourd’hui ? Ce sont là les questions de taille posées à travers ces films. * Films des années 1960 : Le 1er âge d’or du cinéma coréen se situe entre 1954 et 1963, le 2e entre 1964 et 1968, avant le renforcement de la censure à partir de 1971. Tous ces films sont porteurs d’une modernité remarquable qui ouvrira la voie à la reconnaissance internationale du cinéma coréen. * Films évoquant la place des femmes dans la société qui permettent de mieux comprendre comment les Coréennes sont parvenues, au fil des dernières décennies, à leur niveau actuel d’émancipation. Chaque thème sera illustré par 4 films pour la plupart peu connus, voire inédits. La programmation a été réalisée par Mme Han Kyung-Mi, réalisatrice de courts et moyens métrages (dont plusieurs ont été sélectionnés lors de différents festivals), qui animera également la discussion avec le public suivant chaque projection. **Vendredi 19 novembre à 19h** _Christmas in August_ de Hur Jin-Ho (1998) / film romantique 97 min, VOSTF / Avec : Han Suk-kyu, Shim Eun-ha, Oh Ji-hye Un photographe rencontre une jeune femme et s’éprend d’elle. Mais son état de santé lui permettra-t-il d’entamer une relation sentimentale ? Avec ce film, le cinéaste, spécialiste du genre, tire le mélodrame vers le haut. **Vendredi 3 décembre à 19h** _Gingko Bed_ de Kang Je-Gyu (1996) / film romantique 88 min, VOSTF / Avec : Han Suk-kyu, Jin Hee-Kyung, Shim Hye-Jin Du Moyen Âge à nos jours, un amour traverse mille ans d’histoire et d’épreuves… Ce film est réalisé par le cinéaste qui va créer, trois ans après, le premier blockbuster coréen, « Shiri ». **Vendredi 10 décembre à 19h** _The Contact_ de Chang Yoon-Hyun (1997) / film romantique 105 min, VOSTF / Avec : Han Suk-Kyu, Jeon Do-yeon, Chu Sang-mi Une relation amoureuse entre un programmateur de musique à la radio et une vendeuse se développe timidement à travers Unitel, une sorte de minitel coréen précédant l’ère de l’Internet. Un film subtil et délicat où la musique joue un grand rôle. ——————————————————————– Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement. Réservation fortement recommandée : [https://centreculturelcoreen.mapado.com](https://centreculturelcoreen.mapado.com) La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement. Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire à l’entrée pour tout visiteur. En savoir plus sur les conditions d’obtention du Pass sanitaire : [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) **CENTRE CULTUREL** **AUDITORIUM**

Entrée libre sur réservation

Les vendredis 19 novembre, 3 et 10 décembre à 19h

Centre Culturel Coréen 20 rue la boétie Paris Paris 8e Arrondissement Paris



